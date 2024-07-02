Віктор Орбан прибув до Києва з неанонсованим візитом. Фото:

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до України.

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У вівторок вранці, 2 липня, кортеж угорського прем'єра з численних авто прибув до посольства Угорщини в Києві. Раніше візит політика до української столиці не анонсувався. Про це «Європейська правда» повідомила у Telegram.

Очікуються, що сьогодні відбудуться переговори Орбана з Зеленським та іншими високопосадовцями. Керівник прес-служби прем'єра Угорщини Берталан Хаваші заявив виданню MTI, що головними темами зустрічі будуть «досягнення миру» в Україні та угорсько-українські відносини.

Зазначається, що Орбан востаннє був в Україні у 2012 році — у столиці він зустрівся з тодішнім президентом Віктором Януковичем. Після цього угорський прем'єр не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття «традиційно угорським». Серед 11 вимог Будапешту стосовно захисту прав нацменшин ключовим каменем спотикання є визначення в Україні місць з особливим рівнем гарантії прав угорців.

Джерела: «Європейська правда», MTI