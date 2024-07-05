Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото:

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив склад свого уряду.

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Міністерством закордонних справ та Міністерством оборони керуватимуть прихильники України. Зокрема, МЗС очолив Девід Леммі, а главою оборонного відомства призначили Джона Гілі. Про це британський прем'єр 5 липня повідомив у соціальній мережі Х.

Обидва новопризначені топ-посадовці раніше бували в Києві. Вони свого часу запевняли, що у разі приходу лейбористів до влади підтримка України британським урядом збережеться.

Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем із закордонних справ, справ Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об'єднаємо Британію заради нашої безпеки та процвітання дому, — заявив сьогодні Леммі.

Нагадаємо, у Великій Британії на парламентських виборах перемогла опозиційна Лейбористська партія на чолі з Кіром Стармером. Ріші Сунак вже пішов з посади премʼєра, а король Чарльз ІІІ призначив Стармера новим очільником уряду. Його наділили повноваженнями сформувати уряд від імені Його Величності.