Російська армія обстріляла авто «швидкої». Фото:

https://racurs.ua/ua/n197019-okupanty-atakuvaly-dronom-avto-shvydkoyi-na-hersonschyni.html

Ракурс

Окупаційна армія росії не припиняє завдавати ударів по цивільних на Херсонщині.

.

У п’ятницю, 5 липня, воєнні злочинці рф безпілотниками атакували село Станіслав. Рашисти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя, який на момент обстрілу перебував в автомобілі. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

У постраждалого 74-річного цивільного діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію. Після того, як на місце події прибули бригада екстреної допомоги, росіяни завдали повторного удару.

Травми середньої тяжкості отримала фельдшер. Медичну допомогу їй надали на місці. Внаслідок ворожої атаки понівечено автомобіль «швидкої».

Також в ОВА повідомили про артилерійський обстріл Хрещенівки Бериславського району. Важко поранена була місцева жителька 1989 року народження, яка померла в лікарні. У стані середньої тяжкості госпіталізували ще одну 32-річну жінку.

Нагадаємо, 5 липня російські окупанти завдали трьох ударів по центру села Комар Волноваського району. Поранення дістали 15 цивільних, але одна з постраждалих згодом померла в лікарні. Було зруйноване приміщення сільської ради, пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та транспортні засоби.