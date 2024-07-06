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В Україні тривають відключення електроенергії, фото: Wikimedia Commons
Графіки відключень 6 липня скоротили ще на годину — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n197030-grafiky-vidkluchen-6-lypnya-skorotyly-sche-na-godynu-dtek.htmlРакурс
Графіки відключень 6 липня не застосовуватимуться ще на годину довше — до 16.00.
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Про це повідомила прес-служба ДТЕК з посиланням на відповідну вказівку «Укренерго».
Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій, — зазначають у компанії.
Нагадаємо, раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що по всій Україні графіки відключень електроенергії не будуть застосовуватися у період з 10.00 до 15.00.
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