Окупанти почали арешти місцевих мешканців у селі під Маріуполем

Окупанти почали арешти місцевих мешканців. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197058-okupanty-pochaly-areshty-miscevyh-meshkanciv-u-seli-pid-mariupolem.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують свавілля на окупованому Донбасі.

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Зокрема, в селі Урзуф, розташованому за 40 км від Маріуполя, помітили військових підрозділу Росгвардії. Загарбники ходять по населеному пункту в цивільному. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Маріупольцям. Увага. Тим хто в окупації та в кого там рідні. В Урзуф заїхав підрозділ Росгвардії. Перевдягнені у цивільне. Ходять по всьому зубережжю від Урзуфа до Ялти, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські силовики здійснюють рейди на місця відпочинку. Там вони шукають підозрілих осіб та тих, які незадоволені окупаційною владою. Вже є рандомні арешти.

Андрющенко закликав місцевих мешканців бути обережними з висловами на вулиці та порадив перевірте телефони.

Нагадаємо, російські загарбники будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь — Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з'єднується з трасою. Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точках Волноваха — Вугледар — Курахівський напрям — Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.