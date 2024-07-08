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Росіяни масовано атакували Київ ракетами. Фото:
рф завдала масованого ракетного удару по Києву — є руйнування й пораненіhttps://racurs.ua/ua/n197087-rf-zavdala-masovanogo-raketnogo-udaru-po-kyievu-ie-ruynuvannya-y-poraneni.htmlРакурс
Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій території України вранці, 8 липня.
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Зокрема, Київ перебував під масованою ракетною атакою крилатих ракет декількох видів та аеробалістичних ракет «Кинджал». Дуже гучно було в столиці та Київській області — працювала протиповітряна оборона. Про це Київська обласна військова адміністрація та міський голова Києва Віталій Кличко повідомили в Telegram.
За словами міського голови, передмісті Києва працювали сили ППО.
Уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Був виклик служб в Голосіївський район та бригад медиків — Соломʼянський район. Також прогримів вибух у Шевченківському районі.
Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram поінформував, що евакуюють людей зі станції метро «Лукʼянівська». Попередньо, поруч був приліт, бо дуже багато диму.
Київська міська військова адміністрація у Telegram опублікувала попередні дані щодо вибухів:
- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
- в Голосіївському — уламки впали біля житлового будинку;
- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
- в Деснянському районі займання будинку.
Кличко повідомив про трьох постраждалих у столиці. Перевіряється інформація про одного загиблого.
Також було влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
Нагадаємо, вночі 8 липня росіяни атакували Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. Були пуски з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з та систем «Іскандер-М». ППО знищила три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.