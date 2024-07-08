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Ракурс
Росіяни масовано атакували Київ ракетами. Фото:

рф завдала масованого ракетного удару по Києву — є руйнування й поранені

8 лип 2024, 11:18
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Масштабна повітряна тривога була оголошена по всій території України вранці, 8 липня.


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Зокрема, Київ перебував під масованою ракетною атакою крилатих ракет декількох видів та аеробалістичних ракет «Кинджал». Дуже гучно було в столиці та Київській області — працювала протиповітряна оборона. Про це Київська обласна військова адміністрація та міський голова Києва Віталій Кличко повідомили в Telegram.

За словами міського голови, передмісті Києва працювали сили ППО.

Уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах. Був виклик служб в Голосіївський район та бригад медиків — Соломʼянський район. Також прогримів вибух у Шевченківському районі.

Журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram поінформував, що евакуюють людей зі станції метро «Лукʼянівська». Попередньо, поруч був приліт, бо дуже багато диму.

Київська міська військова адміністрація у Telegram опублікувала попередні дані щодо вибухів:

  • в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;
  • в Голосіївському — уламки впали біля житлового будинку;
  • в Дніпровському палають уламки в житловій забудові.
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Деснянському районі займання будинку.

Кличко повідомив про трьох постраждалих у столиці. Перевіряється інформація про одного загиблого.

Також було влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

Кияни рятуються на станції метро. Фото: ТК Київ

Кияни рятуються на станції метро. Фото: ТК Київ

Кияни рятуються на станції метро. Фото: ТК Київ

Нагадаємо, вночі 8 липня росіяни атакували Україну шістьма ракетами повітряного та наземного базування. Були пуски з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з та систем «Іскандер-М». ППО знищила три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Джерело: Ракурс


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