ППО України вночі збила три російські ракети з шести. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n197083-ppo-ukrayiny-vnochi-zbyla-try-rosiyski-rakety-z-shesty.html

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Російську ракетну атаку відбивали українські військові вночі 8 липня.

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Ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування. Чотири крилаті ракети були запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області. Ще дві балістичні ракети «Іскандер-М» ворог запустив з Курської області та окупованого Криму. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

У ході бойової роботи протиповітряною обороною було знищено три крилаті ракети Х-101. Повітряні цілі ліквідували у Житомирській та Черкаській областях.

Наразі є інформація про зліт ще п’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з аеродрому «Оленья». Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Захисники неба працювали у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях й зуміли збити усі 13 «Шахедів».