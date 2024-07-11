На 130 закладах первинної медичної допомоги встановлять сонячні електростанції

На закладах первинної медичної допомоги встановлять сонячні електростанції, фото: Windwärts Energie GmbH

https://racurs.ua/ua/n197173-na-130-zakladah-pervynnoyi-medychnoyi-dopomogy-vstanovlyat-sonyachni-elektrostanciyi.html

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На 130 закладах надання первинної медичної допомоги МОЗ України встановлять енергетичне обладнання, яке включатиме комплекти з сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей, котрі забезпечать у майбутньому стабільність роботи цих медзакладів.

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Обладнання буде закуплене в межах спільного проєкту МОЗ та Світового банку «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя в Україні HEAL». Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко наголошує, що регулярні атаки ворога на цивільну інфраструктуру ставлять під загрозу повноцінну роботу медичної системи України. Тож вживаються заходи для надання медзакладам можливостей для максимально автономної роботи.

Сучасні технології дозволяють підсилити нашу енергетичну безпеку, — наголосив він. — Енергетичне обладнання, встановлене на 130 закладах первинної медичної допомоги, сприятиме тому, що наші пацієнти матимуть доступ до медичних послуг незалежно від обставин та злочинних дій росії.

Встановити сонячні електростанції планують протягом п’яти місяців у Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Таким чином, охоплюється більшість регіонів підконтрольної України, — зазначають у МОЗ.

Наявність таких електростанцій дозволить лікарням використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а також накопичувати її. Це також дозволить закладам значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби.