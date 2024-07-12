Втрати рф у війні досягли максимальних значень. Фото:

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Втрати російської федерації у війні проти України у травні та червні значно зросли.

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Статистика втрат за ці два місяці досягла максимальних значень за весь час війни. Середньодобові втрати країни-агресора убитими та пораненими у травні та червні склали 1 тис. 262 та 1 тис. 163 окупантів відповідно. Про це Міністерство оборони Великої Британії 12 липня повідомило у соцмережі Х.

Британська розвідка пов’язує зростання бойових втрат рф із відкриттям нового фронту у Харківській області за збереження активності на інших напрямках. Ці дії росіян, хоч і посилили тиск на лінії фронту, але ефективна оборона ЗСУ звела нанівець всі спроби росії.

У зведенні вказується, що рівень російських втрат сягає приблизно 1 тис. загарбників на день. Аналітики вважають, що ця статистика збережеться й у найближчі два місяці, бо рф проводить активні штурми й намагається захопити ще більше територій.

Нагадаємо, 12 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 556 тис. 650 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 30 осіб.