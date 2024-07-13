Рашисти надіслали на ТОТ партію суддів із рф

Рашисти надіслали на ТОТ партію суддів із рфhttps://racurs.ua/ua/n197259-rashysty-nadislaly-na-tot-partiu-suddiv-iz-rf.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують розбудовувати репресивний апарат на тимчасово окупованих територіях.
Про це сьогодні, 13 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У фейкові суди на ТОТ призначили дванадцять додаткових суддів, з яких десятеро з рф. У двох випадках йдеться про колаборантів. Всі вони пройшли «атестацію» й погоджені кремлем, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що географія походження так званих «суддів» різноманітна — Калмикія, Чечня тощо.
Всі вони покликані сюди репресувати місцеве населення й легалізовувати фіктивні правочини, — наголошують у ЦНС. — Усі вони є ворогами й замість заробітку отримують тут покарання та не допрацюють свій термін.
У ЦНС закликають надавати інформацію про пересування «гастролерів» до відповідного чат-бота, щоб полегшити завдання силам Руху Опору.