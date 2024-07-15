Дональд Трамп зробив заяву після пережитого замаху. Фото:

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Ракурс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про момент замаху на себе.

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Лідер Республіканської партії поміркував над тим, як йому вдалось вижити під час замаху під час передвиборчого заходу у штаті Пенсильванія. Він заявив, що вижив лише завдяки удачі. Про це Трамп сказав в інтерв’ю газеті New York Post.

Я не повинен бути тут. Я мав був бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут, — зазначив він.

Також у ході інтерв’ю кандидат у президенти показав великий синець на правому передпліччі, який, за його словами, він отримав, коли агенти Секретної служби кинулися на сцену, щоб захистити його.

Трамп хотів продовжити виступ після стрілянини й поранення, але охорона наполягла на тому, щоб він відправився до лікарні.

Також політик зізнався, що цінує дзвінок, який він отримав від президента США Джо Байдена. Розмову з суперником на виборах він назвав «чудовою» та «дуже приємною».

Нагадаємо, 13 липня 2024 року на передвиборному мітингу в штаті Пенсільванія у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, якого ліквідували правоохоронці.

Джерело: New York Post