Байден звернувся до нації після замаху на Трампа. Фото:

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Ракурс

Президент США Джо Байден звернувся до нації на тлі замаху на Дональда Трампа.

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Американський лідер з Овального кабінету в Білому домі засудив замах на свого політичного опонента й наголосив на необхідності «знизити температуру» в політиці. Американців він закликав до згуртованості. Також наголосив, що всі гострі політичні розбіжності мають долатися виборами, а не зброєю.

Розбіжності неминучі в американській демократії. Це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути полем битви. І, боронь Боже, поле смерті. Сила змінити Америку завжди повинна бути в руках народу, а не в руках потенційного вбивці, — зазначив він.

Байден також попередив, що вороги США вже запустили дезінформаційну кампанію, щоб «розпалити полумʼя розколу» і отримати вигідні їм результати виборів.

Як відомо, сьогодні у штаті Вісконсин пройде зʼїзд Республіканської партії. На заході офіційно оберуть Дональда Трампа кандидатом у президенти. Трамп казав, що приїде на зʼїзд.

Нагадаємо, 13 липня 2024 року на передвиборному мітингу в штаті Пенсільванія у Дональда Трампа вистрілили щонайменше пʼять разів. Трамп постраждав від однієї кулі — вона пробила йому верхню частину вуха. Від інших куль загинув 50-річний чоловік, ще двоє людей були поранені. Стрільцем був 20-річний Томас Крукс, якого ліквідували правоохоронці.