У Маріуполі вночі гриміли вибухи. Фото: Петро Андрющенко в Telegram

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Ракурс

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Маріуполі у вівторок вночі, 16 липня.

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Була зафіксована низка вибухів, які чули по всьому місту. Є інформація про щонайменше два прильоти між мікрорайоном «Невський» та Агробазою у напрямку Мангуша. Про це радник міського голови Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Також він додав, що була попередня інформація про прильоти або падіння уламків у районі Білосарайської Коси та Мелекіно Маріупольського району. У самому Маріуполі виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, світло повністю зникло у Центральному районі — Новоселівка.

Нагадаємо, 13 липня було чути вибухи в Приморському районі Маріуполя, а за вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також була інформація про звуки вибухів за містом. Попередньо відомо, що прилетіло в районі аеропорту. Деякі пабліки інформували, що в Маріуполі був уражений зенітно-ракетний комплекс.