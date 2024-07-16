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Ракурс
У Маріуполі вночі гриміли вибухи. Фото: Петро Андрющенко в Telegram

Маріуполь частково знеструмлено після нічних вибухів (ФОТО)

16 лип 2024, 08:49
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Потужні вибухи прогриміли в окупованому Маріуполі у вівторок вночі, 16 липня.


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Була зафіксована низка вибухів, які чули по всьому місту. Є інформація про щонайменше два прильоти між мікрорайоном «Невський» та Агробазою у напрямку Мангуша. Про це радник міського голови Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Також він додав, що була попередня інформація про прильоти або падіння уламків у районі Білосарайської Коси та Мелекіно Маріупольського району. У самому Маріуполі виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, світло повністю зникло у Центральному районі — Новоселівка.

У Маріуполі вночі гриміли вибухи. Фото: Петро Андрющенко в Telegram

У Маріуполі вночі гриміли вибухи. Фото: Петро Андрющенко в Telegram

У Маріуполі вночі гриміли вибухи. Фото: Петро Андрющенко в Telegram

У Маріуполі вночі гриміли вибухи. Фото: Петро Андрющенко в Telegram

Нагадаємо, 13 липня було чути вибухи в Приморському районі Маріуполя, а за вулицею Флотською піднявся стовп диму. Також була інформація про звуки вибухів за містом. Попередньо відомо, що прилетіло в районі аеропорту. Деякі пабліки інформували, що в Маріуполі був уражений зенітно-ракетний комплекс.

Джерело: Ракурс


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