Ексрозвідник Червінський вийшов з СІЗО

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Ракурс

Ексрозвідник, полковник Сил спецоперацій Роман Червінський вийшов з СІЗО у Кропивницькому.

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Заставу за Червінського вніс Петро Порошенко, — так раніше політик написав на своїй сторінці в Facebook.

Офіцера розвідки Романа Червінського судять за перевищення службових повноважень, коли той 2022 року намагався переманити російського пілота з літаком.

Після невдалої спроби стався обстріл аеродрому «Канатове», де було знищено 2 винищувачі та загинув командир військової частини.

Історія питання

Колишнього співробітника ГУР Романа Червінського (він один з організаторів операції із затримання російських бойовиків ПВК «Вагнер») у квітні 2023 року СБУ звинуватила у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області.

За інформацією речника СБУ Артема Дехтяренка, Червінський діяв попри заперечення Служби безпеки проводити цю операцію та без згоди відповідних державних органів. У результаті російські спецслужби отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу армії РФ обстріляти летовище. Передбачене покарання — позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.

Засідання у справі у Кропивницькому тривають з 12 квітня. До цього майже рік — у Києві.

Роман Червінський справу проти себе називає політичним замовленням. Вважає це помстою через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні Офісу президента й зриву спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії «Вагнер». Звинувачення проти нього вважає сфальсифікованими. Каже — спецоперація була погоджена.