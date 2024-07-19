У світі глобальний IT-збій

https://racurs.ua/ua/n197442-globalnyy-it-zbiy-fiksuut-u-sviti.html

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У світі фіксують глобальний технічний збій, який впливає на роботу в різних країнах.

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В Україні був збій, зокрема, в роботі «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone, пише «Радіо Свобода».

Низка авіакомпаній США, включно з American Airlines, United Airlines і Delta Airlines призупинили польоти через проблеми зі зв’язком.

Аеропорт Берліна заявив про затримку реєстрації на рейс через технічну несправність. Схожі проблеми є й в інших аеропортах світу.

Про проблеми повідомили в Мельбурні. Американські авіакомпанії American Airlines, United і Delta звернулися до Управління цивільної авіації з проханням про глобальну наземну зупинку всіх рейсів.

Про проблеми також заявили і в Turkish Airlines.

Один із найбільших телевізійних новинних каналів Британії Sky News не може вести пряму трансляцію, заявив голова правління.

Загалом цей глобальний технічний збій вплинув на роботу в різних країнах, зокрема в іспанських аеропортах, турецькій авіакомпанії, австралійських ЗМІ та банках тощо.

Зокрема, технічні збої зачепили ОС Windows, Лондонську біржу, банки, сотні компаній, авіакомпанії United Airlines, Delta Airlines і American Airlines.

Аеропорти США, Іспанії та Німеччини призупинили польоти через проблеми зі зв’язком. Також є збої в роботі системи авіаліній Ірландії, Австралії та інших країн.

За даними Bloomberg, збої на території від США до Азії сталися після того, як корпорація Microsoft Corp. повідомила про збій у своїх сервісах, зокрема в онлайн-службах Azure і 365. У Microsoft уже вивчають проблему.

У всьому світі глобальний IT-збій, який пов’язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Безліч компаній у нокдауні, — написав Олег Гороховський, Monobank