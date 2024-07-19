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Ракурс
У поліції розповіли подробиці стрілянини на Привозі в Одесі

У поліції розповіли подробиці стрілянини на Привозі в Одесі

19 лип 2024, 13:21
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В Одесі біля ринку «Привоз» патрульні зупинили автомобіль BMW. У керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив, пройти освідування відмовлявся.


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Біля службового авто зібрався натовп людей, які намагались допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Патрульний застосував щодо порушниці спецзасіб — балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил (місцеві медіа написали, що він вистрілив у повітря).

Під час штовханини водій намагався втекти. Фігуранта та двох жінок доставили до відділення поліції.

Джерело: Ракурс


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