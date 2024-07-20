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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Рашисти обстріляли Нікополь з артилерії, загинула людина (ФОТО)

20 лип 2024, 16:36
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Російські загарбники здійснили артобстріл Нікополя, в результаті чого загинув 44-річний чоловік.


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Про це сьогодні, 20 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, у Покровській громаді Нікопольського району поранено 60-річну жінку. Їй надали медичну допомогу, постраждала лікуватиметься вдома.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, теплиці, авто, газопроводи, лінія електропередач.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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