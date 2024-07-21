Московити зламали сотні українських ТГ-каналів і розмістили там заклик здаватися

https://racurs.ua/ua/n197518-moskovyty-zlamaly-sotni-ukrayinskyh-tg-kanaliv-i-rozmistyly-tam-zaklyk-zdavatysya.html

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Понад 270 українських Telegram-каналів вранці 21 липня зламали й опублікували текст із закликом до українців «скласти зброю», звинуваченням президента Володимира Зеленського у розв’язанні війни та іншими проросійськими наративами.

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Ця інформаційна атака стала можливою завдяки російському боту FleepBot, який власники каналів використовують для створення рекламних публікацій, пояснив «Суспільному» медіаконсультант Ігор Пальчиківський.

У Держспецзвʼязку підтвердили злам російського сервісу FleepBot та рекомендують видалити його з адміністраторів каналу.

Это сообщение нам придётся удалить, а некоторых из нас даже уволят или посадят, но мы не можем больше это терпеть <…> Подумайте на мгновение: что будет дальше? Сколько людей нам ещё нужно потерять, чтобы понять, что война не решит наши проблемы? Мы знаем, что многие из нас винят в происходящем действующую власть, и, в частности, президента Зеленского. Его решения и политика привели к текущим страданиям и потерям жизней.

Таке повідомлення у двох варіаціях було опубліковано щонайменше у 754 телеграм-каналах, свідчать дані сервісу TGstat.

Опублікувати таку розсилку у зломщиків вийшло через Fleep-bot, який використовують для зручності управління телеграм-каналами.

Зараз більшість постраждалих від злому ТГ-каналів вже видалили це повідомлення.

Цікаво, що у розсилці згадується фейк російської пропаганди про покупку дружиною Володимира Зеленського Оленою нової машини Bugatti.