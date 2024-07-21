Влада Грузії почала оголошувати в розшук добровольців, які воюють за Україну

https://racurs.ua/ua/n197528-vlada-gruziyi-pochala-ogoloshuvaty-v-rozshuk-dobrovolciv-yaki-vouut-za-ukrayinu.html

Ракурс

Близько 300 бійців «Грузинського національного легіону», що воює за Україну, були оголошені в розшук у Грузії.

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Про це виданню The Insider розповів командир підрозділу Мамука Мамулашвілі. За його словами, більшість учасників «Грузинського легіону» перебувають в Україні, а тим, хто повернувся до Грузії, згодом радили виїхати.

Російські та грузинські спецслужби сьогодні працюють синхронно. Багатьом з наших хлопців, які поверталися до Грузії, грузинські спецслужби порадили виїхати. Їм казали: «Тут дуже багато росіян, ми вже не зможемо вас захистити, просимо вас поїхати». Я не виключаю, що когось із добровольців можуть видати росії. Але лише після осінніх виборів [до парламенту Грузії], — розповів Мамулашвілі.

У червні 2024 року «Грузинський національний легіон» в Московії визнали «терористичною» організацією. До цього російська влада оголосила Мамулашвілі в розшук у рамках справи про вербування та участь найманців у боях на боці ЗСУ.

Про те, що служба державної безпеки Грузії почала викликати на допити добровольців, котрі воювали на боці України, пишуть «Ехо Кавказу» та Sova з посиланням на самих добровольців.

За даними видань, у Тбіліському міському суді 19 липня у присутності судді-магістрата опитали Лашу Чігладзе. За даними ЗМІ, він брав участь у бойових діях в Україні минулого року та нагороджений медаллю за мужність.

Проурядовий телеканал «Імеді» повідомляє, що Чигладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади та «підготовки тероризму». Що мається на увазі під другою частиною формулювання — неясно, в КК Грузії такої статті немає, зазначає «Луна Кавказу». На справу накладено гриф «таємно».

Адвокат Чигладзе Лаша Ткешеладзе назвав справу «суто політичною».

Про виклик на допит повідомив також член «Антиокупаційного руху» Надим Хмаладзе, який воював в Україні.

Мене, Надіма Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот та тероризм, — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

Чи це пов’язано зі справою, в якій фігурує Чигладзе, невідомо. Інших подробиць наразі немає.