У Румунії виявили уламки російського "шахеда"

https://racurs.ua/ua/n197642-u-rumuniyi-vyyavyly-ulamky-rosiyskogo-shaheda-video.html

Ракурс

На території Румунії виявили уламки російського шахеда. Їх знайшли біля румунського міста Плауру.

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Вночі 25 липня під час атаки на українські порти ворожі дрони перетнули кордон.

Уламки знайдено поблизу міста Плауру в дельті Дунаю, повідомили Digi24 військові джерела. На БпЛА помітні характерні написи російською. Наразі румунські військові проводять експертизу знайдених частин. Пошуки продовжуються.

Вранці командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що три безпілотники ворога зникли з радарів після того, як перетнули румунський кордон на Одещині.

Вчора БпЛА окупантів також потрапив у Тульчу.

У Румунії біля кордону з Україною другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через атаку російських БпЛА. Digi24 пише, що тривогу знову оголошували у прикордонному повіті Тульча у районі Дунаю. В ніч на 25 липня близько 1.20 жителі Румунії отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

Територія нашої країни не є об'єктом атак рф, ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії, — повідомили у службі надзвичайних ситуацій.

Низка пабліків поширюють відео з ймовірними наслідками падіння російських дронів у Румунії, проте невідомо, чи йдеться про вчорашній приліт «Шахедів», чи про сьогоднішній.