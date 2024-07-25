Тепер без "Ушастого няня" - ВАКС конфіскував вінницький хімзавод, який контролювали росіяни

https://racurs.ua/ua/n197645-teper-bez-ushastogo-nyanya-vaks-konfiskuvav-vinnyckyy-himzavod-yakyy-kontroluvaly-rosiyany.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував вінницький завод з виробництва побутової хімії, який контролювали росіяни.

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Як пишуть у Центрі протидії корупції, Антикорсуд задовольнив заяву Мін’юсту про стягнення в дохід держави заводу «Вінницяпобутхім», який належав російській компанії «Нєвская косметика».

Це відомий виробник дитячої косметики та побутової хімії, зокрема таких брендів, як «Ушастий нянь», «Містер Чістер», «Новий жемчуг» і багато інших.

Власником заводу з 2006 року є російський бізнес, зокрема олігарх, член партії «єдіная росія» Владімір Плєсовскіх.

Після початку повномасштабного вторгнення завод арештували, після чого віддали в управління українським бізнесменам з групи Afina. Вони вважають, що стягнення підприємства в дохід держави може зупинити виробництво на пів року.

Рішення суду можна оскаржити до Апеляційної палати ВАКС.

Більшість конфіскованих активів, що належали росіянам чи її пособникам, потім мають продати на відкритих аукціонах. Раніше за такою процедурою приватизували бориспільський завод «ПентаПак», який належав російсько-грецькому олігарху Івану Саввіді.