Уночі в Криму лунали вибухи, під ударом міг бути аеродром «Саки» у Новофедорівці

https://racurs.ua/ua/n197668-unochi-v-krymu-lunaly-vybuhy-pid-udarom-mig-buty-aerodrom-saky-u-novofedorivci.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Криму вночі 26 липня лунали вибухи. Ймовірно, прилетіло по аеродрому «Саки» у Новофедорівці.

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Осінтери пишуть, що до атаки там базувалося 16 літаків.

Паблік «Кримський вітер2 повідомив, що на аеродромі «Сакі» вражений склад із боєприпасами:

Ракети «повітря-повітря» в Саках полетіли в повітря. Разом із бортами. Пожежні автомобілі продовжують їхати з Євпаторії до Новофедорівки, але читачі з Саків повідомляють, що заграви вже немає. Можливо, пожежу загасили. Але результати її «роботи» помітні на землі. Аеродромом «Сакі» їдуть машини швидкої допомоги

По Ростовській області росії теж прилетіли безпілотники. Міноборони росії заявило, що чотири з них збито.

Тим часом, місцеві публікують кадри пожежі після збиття дронів.