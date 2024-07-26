Агент рф намагався спалити вісім енергооб’єктів на Черкащині. Фото:

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Російський диверсант підпалював електропідстанції у Черкаській області.

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Агент країни-агресора за завданням розвідки рф вчинив серію підпалів — Зловмисник намагався знищити вісім електропідстанцій та одну релейну шафу у різних місцях Уманського району. У такий спосіб ворог планував знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Про це 26 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що на ворога працював 20-річний місцевий житель, який шукав «легких грошей» в інтернеті. Зловмисник спочатку встановив локації «потрібних» енергооб'єктів та підготував знаряддя для вчинення злочину.

Правоохоронці задокументували, як він зламував трансформаторні підстанції, щоб залити бензином технологічне обладнання та підпалити його. Поплічника окупантів затримали на фінальному етапі диверсії. Під час обшуку у нього виявили каністру з бензином та мобільний телефон із доказами його листування з агресором.

Затриманому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194−1 (умисне пошкодження об'єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харківській області СБУ затримала залізничника, який «зливав» у чат-бот російського ГРУ маршрути руху військових ешелонів. Зловмисником виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії «Укрзалізниці».