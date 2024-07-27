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Ракурс
Армія рф захопила ще одне село на Донбасі. Карта: DeepState

Росіяни окупували ще одне село на Донбасі — DeepState (КАРТА)

27 лип 2024, 08:49
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Армія російської федерації захопила ще один населений пункт на Донбасі.


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Російські загарбники окупували село Вовче у Донецькій області й змогли рушити вперед у Яснобродівці. Також фіксується просування ворога в районах населених пунктів Желанне та Діброва. Про це аналітики DeepState повідомили у Telegram.

Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п’яти напрямках.

Армія рф захопила ще одне село на Донбасі. Карта: DeepState

Армія рф захопила ще одне село на Донбасі. Карта: DeepState

Нагадаємо, 21 липня аналітики DeepState стверджували, що окупанти захопили село Прогрес Донецької області. Також повідомлялося, що ворог просунувся у Піщаному Харківської області та в Красногорівці біля Лозуватського, Новоолександрівки та Андріївки в Донецькій області.

Джерело: Ракурс


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