ГУР здійснило масовану атаку на банківський сектор рф. Фото:

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Масовану хакерську атаку на банківський сектор росії здійснило Головне управління розвідки МОУ.

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Кіберфахівці зуміли уразити брокерські застосунки й банкомати. Сама хакерська атака розпочалася ще 23 липня й зуміли «хакнути» «Альфа банк», «СберБанк», «Райффайзен банк», «ВТБ Банк», «РСХБ Банк», «росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк» та «іБанк». Про це 27 липня повідомило «Громадське» з посиланням на обізнане джерело.

Також було уражено брокерський застосунок «Т-інвестиції». Вчора росія підняла ключові ставки до 18%, тому зараз неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Крім того, ГУР атакували банк «Дом.рф».

Нагадаємо, у січні кіберволонтери з групи «BO Team» здійснили атаку на далекосхідний науково-дослідний центр космічної гідрометеорології «Планєта», яка займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб'єктів, передусім військових.