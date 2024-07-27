Дрони СБУ за місяць знищили 50 одиниць техніки рф. Скріншот з відео

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Російська армія продовжує втрачати військову техніку на передовій.

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Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки насипали «подарунків» загарбникам на своїй ділянці фронту. Оператори FPV-дронів за місяць вразили та знищили близько 50 одиниць техніки. Про це прес-центр Служби безпеки України 27 липня повідомив у Facebook.

Зазначається, що спецслужба спопелила танки, системи ППО та РЕБ/РЕР, автомобілі і спеціальну техніку. Крім того, були уражені склад із боєприпасами, командний пункт противника та низку фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, 7 липня дрони СБУ висадили в повітря великий склад боєприпасів у Воронезькій області росії. На території цього арсеналу зберігалися ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї.