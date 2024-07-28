Кількість ДРГ зменшилася на Сумщині. Фото:

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У Сумській області поменшала кількість ворожих диверсій.

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По території всього регіону фіксується зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог не відмовляється. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, на Харківському напрямку найбільш активні бойові дії ведуться поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ. Прикордонники фіксують активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Росіяни тут використовують всі наявні засоби для того, щоб завдавати ураження.

Демченко наголосив, що росіяни все ж не можуть зайти на територію України, оскільки підрозділи ДПСУ та Збройних сил України запобігають цим спробам.

Нагадаємо, 4 липня в ОСУВ «Хортиця» заявили, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася зайти в село Сотницький Козачок у Харківській області.