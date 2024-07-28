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Ракурс
Росіяни заявили про удар ЗСУ по полігону на окупованій Луганщині. Фото:

ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по полігону окупантів на Луганщині

28 лип 2024, 17:49
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Сили оборони України 27 липня завдали ударів по військовому полігону на окупованій частині Луганської області.


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Удар ракетою ATACMS, ймовірно з бойовою частиною, накрив велике скупчення російських військ. Військовослужбовці 228-го мотострілецького полку 90-ї танкової дивізії з Єкатеринбургу проводили шикування перед відправкою на підкріплення позицій окупантів у район Очеретине на Донеччину. Про це повідомив російський пропагандистський Telegram-канал «Досьє Шпигуна».

Ворог заявляє про 19 загиблих та 71 пораненого. Відстань від полігону до найближчої точки лінії фронту складає 110 км.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 28 липня завдали удару по нафтобазі «Польова» у Курській області рф. Ця база складається з 11 резервуарів загальним об'ємом 7 тис. куб. м та використовується, зокрема й для забезпечення потреб російської армії.

Джерело: Ракурс


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