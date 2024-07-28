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Всі енергетичні компанії працюють без вихідних. Фото:
Працюємо без вихідних — в «Укренерго» розповіли про підготовку до зимиhttps://racurs.ua/ua/n197752-pracuiemo-bez-vyhidnyh-v-ukrenergo-rozpovily-pro-pidgotovku-do-zymy.htmlРакурс
Всі українські енергетики працюють без вихідних, щоб підготуватися до нового опалювального сезону.
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У кожної електростанції є план проведення робіт та розуміння того, коли саме енергоблоки будуть виводитися з ремонту. Про це заявив голова компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Всі енергетики, всі енергокомпанії і «Укренерго» тут не виключення. Дуже інтенсивно без вихідних працюють над підготовкою до опалювального сезону, — зазначив він.
Кудрицький також наголосив, що не можна виключати нових російських обстрілів.
Раніше повідомлялося, що «Енергоатом» достроково під'єднав енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. У компанії наголосили, що це зробить роботу енергосистеми більш стабільною в складний період.
Нагадаємо, у липні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що керівництву українських міст необхідно встановити альтернативні джерела енергії, щоб забезпечити безперебійне електропостачання об'єктів критичної інфраструктури.