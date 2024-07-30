У Харкові затримали підлітка, який підпалив автомобіль військового

https://racurs.ua/ua/n197802-u-harkovi-zatrymaly-pidlitka-yakyy-pidpalyv-avtomobil-viyskovogo-foto-video.html

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У Харкові затримали чоловіка, який у ніч на 26 липня підпалив автомобіль військовослужбовця. На пошуки пішло два дні.

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У Нацполіції розповіли, що він зробив це за допомогою пляшки з легкозаймистою сумішшю, яку приготував заздалегідь.

Чоловік хотів заробити грошей, тому відгукнувся на оголошення із завданням вишукувати автомобілі українських захисників та знищувати їх. За успішно виконане завдання молодик отримав 40 тисяч гривень — втім, ця сума в декілька разів менше, ніж обіцяли «роботодавці».

Палієм виявився 18-річний мешканець Харківської області. Хлопець у месенджері познайомився з невідомим, котрий запропонував «підробіток».