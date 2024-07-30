Гвардійці зупинили групу росіян на Харківському напрямку. Фото: НГУ

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Національна гвардія зупинила групу росіян на Харківському напрямку.

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Загарбники спробували просунутися в бік позицій Сил оборони. На цьому напрямку ворог останнім часом намагається штурмували малими групами піхоти. Ворогів або знищують, або змушують відступити. Про це Національна гвардія України повідомила у Telegram.

Цього разу рашисти теж були зупинені. Спочатку переміщення групи противника виявили оператори БпЛА, а потім по переданих координатах почали працювати артилеристи. Частина штурмової групи відразу загинула, а ще частина в паніці кинулася навтьоки.

Ювелірний за влучністю удар. І частина загарбників навіки залишилася в українській землі. А деякі в паніці тікали назад, — зазначили в НГУ.

Зазначається, що професійно відпрацювала бригада Нацгвардії «Спартан».

Нагадаємо, військовослужбовці батальйону «Гроза», який входить до складу Першої бригада оперативного призначення Нацгвардії «Буревій», показали кадри бойової роботи в Серебрянському лісі на Луганщині. Захисники били ворога з гранатометів, стрілецької зброї та снайперських гвинтівок.