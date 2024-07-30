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Машина розмінування підірвалася на снаряді. Скріншот з відео
Машина розмінування підірвалася на снаряді в Донецькій області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197824-mashyna-rozminuvannya-pidirvalasya-na-snaryadi-v-doneckiy-oblasti-video.htmlРакурс
Машина розмінування підірвалася на снаряді й була пошкоджена на Сході країни.
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Подія сталася сьогодні, 30 липня у Донецькій області. Техніку відправили на ремонт. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Telegram.
Як відзначив очільник МВС, в автопарку підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій є 44 машини механізованого розмінування, переважно це хорватські DOK-ING та швейцарські GCS. Ця техніка активно залучається до розмінувань територій у Харківській, Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Клименко наголосив, що залучення техніки пришвидшує процес, бо розмінування вручну «тривало б у сотні разів довше із величезним ризиком для піротехніків».
Нагадаємо, 8 липня у Харківській області на російській міні підірвався легковий автомобіль. Трагедія сталася, коли родина їхала ґрунтовою дорогою у лісі. Внаслідок вибуху загинули четверо людей, серед загиблих була дитина.