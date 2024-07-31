Російський агент намагався спалити будівлю ТЦК. Фото: СБУ

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Ракурс

Агент ФСБ намагався підпалити адмінбудівлю ТЦК у Вінницькій області.

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Контррозвідники СБУ спільно з Нацполіцією затримали зловмисника після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та зафіксував загоряння на камеру свого телефону. Ворожим агентом виявився 17-річний одесит, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. Про це 31 липня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що на одному з сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. Хлопцеві запропонували підпалювати об'єкти військової інфраструктури та автомобілі ЗСУ.

Спочатку новачку дали кілька тестових завдань, які він виконав в Одесі. Після цього зловмисника відрядили у Вінницьку область для підпалу будівлі ТЦК. Далі він мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Київській області правоохоронці затримали паліїв авто медичної служби Третьої штурмової бригади. Зловмисниками виявилась пара з Черкаської області, яка 29 липня в Петропавлівській Борщагівці облила легкозаймистим розчином і підпалили три машини. Одна з них належала ЗСУ, дві інші волонтери мали передати військовим.