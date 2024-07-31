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Ракурс
Укренерго третій день поспіль ощасливлює українців прогнозом щодо світла

Укренерго третій день поспіль ощасливлює українців прогнозом щодо світла

31 лип 2024, 17:48
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Укренерго пообіцяло, що у середу, 1 серпня, відключення світла не прогнозуються.


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Це вже третій поспіль день без відключень, утім, потужними електроприладами все ще просять користуватися з 11:00 до 15:00.

У наступні три місяці днів з відключеннями світла поменшає або нетривалі обмеження діятимуть лише у вечірні години — кажуть в «Укренерго».

У компанії пояснили, що зараз у системі побільшало енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання

Найкраща ситуація в енергосистемі зараз — з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей працюють сонячні електростанції. В компанії пояснюють: якщо українці перенесуть споживання на денні години, — це продовжить період без застосування відключень світла.

Джерело: Ракурс


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