Шмигаль відповів Орбану та Фіцо - Україна не скасує санкції проти «Лукойла»

https://racurs.ua/ua/n197851-shmygal-vidpoviv-orbanu-ta-fico-schodo-skasuvannya-sankciy-proty-lukoyla.html

Ракурс

Україна не скасує санкції проти «Лукойла».

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Санкції проти «Лукойла» не загрожують енергетичній безпеці Словаччини. Їх скасування не буде предметом обговорень, повідомив 31 липня очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Премʼєр-міністр розповів, що мав низку розмов з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо щодо ситуації з транзитом російської нафти.

Він зазначив, що Україна наполягає на максимальній відмові від російської нафти, і нагадав, що більшість країн ЄС знайшли альтернативні канали постачання.

Прем'єр також наголосив, що Україна залишається надійним транзитером для всіх країн та виконує Угоду про асоціацію з ЄС.

Словаччина — наш надійний партнер, від якого ми не очікуємо шантажу або погроз. Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях. Санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Загрозою є росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми, — написав Шмигаль у Телеграм.

Київ продовжує наполягати на максимальній відмові партнерів від російської нафти.

Як результат, Україна та Словаччина домовилися про чергову міжурядову зустріч у жовтні.

Нещодавно Словаччина заявляла, що може зупинити поставки дизпалива в Україну через блокування транзиту російської нафти.

У ЄС роздратовані спробами Угорщини й Словаччини захистити свій імпорт російської нафти, пише Politico.

Будапешт і Братислава хотіли використати правила ЄС і продовжити купувати нафту в росії. Це обурює деяких європейських дипломатів, адже інші країни-члени відмовилися від російської нафти.

Багато членів ЄС доклали […] зусиль, щоб позбутися залежності від російських газу та нафти […], бо вони смердять кровʼю, — сказав один з дипломатів.

Україна ввела санкції, які забороняють російському «Лукойлу» використовувати її територію для транзиту нафти. Через це Угорщина і Словаччина втрачають третину імпорту.

Обидві країни спробували залучити ЄС до суперечки з Україною, але Єврокомісія відхилила їхній запит змусити Київ дозволити транзит нафти з рф.