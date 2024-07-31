Китай пообіцяв з 1 вересня заборонити експорт дронів для військових цілей

https://racurs.ua/ua/n197857-kytay-poobicyav-z-1-veresnya-zaboronyty-eksport-droniv-dlya-viyskovyh-ciley.html

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Китай заявляє, що з 1 вересня заборонить експорт усіх дронів, які можуть бути використані у військових цілях

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Рішення ухвалили з метою запобігти використанню безпілотників у «розповсюдженні зброї масового знищення», вказали у повідомленні.

Зазначають також, що інфрачервоне обладнання для візуалізації, лазери для індикації цілей і високоточне інерційне вимірювальне обладнання, внесуть до списку експортного контролю. Про це повідомило на своєму сайті Міністерство торгівлі Китаю.

Заява була поширена на тлі критики Китаю з боку США та їхніх союзників через нібито постачання військової продукції до росії. Також про це повідомляють після візиту очільник МЗС України Кулеби до Китаю.