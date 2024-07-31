Зеленський пояснив, чому росію треба кликати на другий саміт миру

https://racurs.ua/ua/n197858-zelenskyy-poyasnyv-chomu-rosiu-treba-klykaty-na-drugyy-samit-myru.html

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Більшість країн світу хочуть, щоб росія брала участь у другому Саміті миру, тому Україна не може бути проти цієї ініціативи.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у розмові з Le Monde.

Про це президент заявив в інтервʼю французькій пресі, наголосивши, що це дозволить «досягти важливих результатів».

Більшість світу сьогодні говорить, що росія повинна бути представлена на другому Саміті, інакше ми не досягнемо важливих результатів. Оскільки весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, — пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що Україна планує розробити «мирний план» до листопада і саме він має стати основою майбутнього другого саміту, на який запросять росію.

Я хочу призначити дату для наших дипломатів і я хочу, щоб наші міжнародні партнери зробили те саме — щоб у листопаді ми мали документ в якому буде все: територіальна цілісність, суверенітет тощо, — розповів президент.

Він також закликав Китай тиснути на росію, щоб та припинила війну. Пекін, принаймні публічно, поки що цього не робив.