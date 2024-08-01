ТЦК почали штрафувати українців, які оновили дані в Резерв+. Фото:

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ТЦК оштрафували українців, які оновили дані в застосунку «Резерв+", але з’явилися до для уточнення даних.

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Про три такі випадки повідомив народний депутат Олександр Федієнко. Він заявив, що про це громадяни України повідомили йому особисто. Про це йдеться у дописі парламентаря у Telegram.

Зазначається, що перший військовозобов’язаний не був на обліку у ТЦК, але після того, як прийшов до регіонального центру, щоб уточнити дані, отримав штраф розміром 17 тис. грн. При цьому раніше чоловік оновив дані через «Резерв+".

Другого українця військкоми оштрафували через те, що він втратив військовий квиток. Раніше чоловік оновив дані через «Резерв+" та самостійно прийшов до ТЦК.

У третьому випадку військовозобов’язаний теж отримав штраф за втрату військового квитка на суму 5 тис. 100 грн. При цьому громадянин мав довідку від поліції щодо викрадення у нього документів разом з військовим квитком.

Всі штрафи ТЦК накладені згідно чинного законодавства, тут питань до керівників цих ТЦК, немає. Хоча мені чесно кажучи незрозуміло. У першому випадку, впевнений, що можна було обійтись і попередженням, — написав нардеп.

Нагадаємо, у липні Територіальні центри комплексуванню отримали змогу формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У Міноборони запевняли, що це суттєво спрощує та прискорює процедуру.