«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197902-ukrzaliznycya-zapuskaie-pershyy-dytyachyy-vagon-yogo-proektuvaly-spilno-z-unisef.html

Ракурс

«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на перший дитячий вагон.

.

Цей вагон спроектували спільно з ЮНІСЕФ, щоб найменшим пасажирам від 0 до 8 років та їхнім батькам було комфортно, безпечно та цікаво в дорозі. У вагоні розмістили дитячі манежі та сповивальні столики у вбиральні. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Вагон курсуватиме у складі поїзда № 15/16 Харків — Ясіня з 8 серпня. Квитки у дитячий вагон можна купити виключно через мобільний застосунок «Укрзалізниці». Ціна квитка буде такою ж, як і в інших квитків аналогічного класу в тому ж вагоні.

У застосунку вагон має спеціальне маркування — «Дитячий», щоб його було видно батькам. Залізничники нагадали, що діти до п’яти років включно подорожують поїздами «Укрзалізниці» безкоштовно. Для цього окремий квиток не потрібен.

Ми системно рухаємось до нашої мети — стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі. Вдячний ЮНІСЕФ за партнерство та турботу про найменших пасажирів на всіх етапах їхньої подорожі: від сучасних дитячих зон на шести вокзалах до цього вагона, — зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Він наголосив, що цей унікальний вагон модернізували на Київському електровагоноремонтному заводі. До кінця року в Україні планують запустити ще сім таких вагонів.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що «Укрзалізниця» оновить правила перевезення тварин. Для малих тварин до 45 см у холці дозволять тимчасове перебування без переносок — для здорової активності та/або сну на полиці купе.