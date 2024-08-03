У Луганську на тепловозобудівний завод через нестачу кадрів беруть школярів — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n197928-u-lugansku-na-teplovozobudivnyy-zavod-cherez-nestachu-kadriv-berut-shkolyariv-ova.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Луганську через проведену окупантами мобілізацію призовників на місцевий тепловозобудівний завод готові взяти на роботу і 14-річних підлітків.
Про це сьогодні, 3 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Луганський тепловозобудівний завод через кадровий голод вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років. Вони не мають атестату про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, деякі тільки перевелися до 9 класу, — зазначив чиновник.
Через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості, але й там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато — лише школярі, — додав він.
Крім того, на ТОТ Луганщини через нестачу лікарів спостерігається близька до критичної ситуація із наданням медичної допомоги у Старобільську.
Не вистачає терапевтів, педіатрів, медичних сестер, вузьких спеціалістів — хірургів, гінекологів, реаніматологів, інфекціоністів, травматологів. Обіцяних росіянами доплат медики району так і не дочекалися, — зазначив Лисогор. — Більш-менш фахову допомогу можна отримати лише в Луганську. Або чекати на гастролерів з рф.