14-річних підлітків беруть на заводи на ТОТ через нестачу кадрів, фото: «АиФ»

https://racurs.ua/ua/n197928-u-lugansku-na-teplovozobudivnyy-zavod-cherez-nestachu-kadriv-berut-shkolyariv-ova.html

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У тимчасово окупованому Луганську через проведену окупантами мобілізацію призовників на місцевий тепловозобудівний завод готові взяти на роботу і 14-річних підлітків.

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Про це сьогодні, 3 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Луганський тепловозобудівний завод через кадровий голод вимушений брати на роботу підлітків від 14 до 18 років. Вони не мають атестату про отримання середньої чи середньої спеціальної освіти, деякі тільки перевелися до 9 класу, — зазначив чиновник.

Через мобілізацію багатьох працівників підприємство вимушено було звернутися до центру зайнятості, але й там охочих працювати на підприємстві виявилося небагато — лише школярі, — додав він.

Крім того, на ТОТ Луганщини через нестачу лікарів спостерігається близька до критичної ситуація із наданням медичної допомоги у Старобільську.