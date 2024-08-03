Окупанти вбили та розчленували українського полоненого. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

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У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому російські військові відрізали голову та кінцівки. Про це 3 серпня уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Омбудсмен зазначив, що вже звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та правоохоронців. Попросив їх зафіксувати порушення прав людини та перевірити особу вбитого полоненого та факт злочину.

Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству, — зазначив він.

Лубінець нагадав, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними. Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але й на російській федерації.

Нагадаємо, у лютому російські окупанти розстріляли дев’ятьох беззбройних українських полонених на Бахмутському напрямку. Ймовірно, вороги вбили бійців 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.