Знімки за 2 серпня та 3 серпня відповідно. Фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n197947-suputnyk-pokazav-naslidky-udariv-po-aerodromu-morozovsk-u-rosiyi-foto.html

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Перші знімки наслідків ураження аеродрому «Морозовськ» в рф з’явилися в мережі.

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Фото низької якості, хоч і дещо хмарні, проте наочно демонструють масштаби руйнувань. Світлини з супутника, де зафіксовані удари по летовищу в Ростовській області у ніч на 3 серпня, опублікував паблік DeepState.

Зокрема, можна побачити повне знищення одного зі складів авіаційного озброєння аеродрому. Також видно, що росіяни прибрали усі літаки зі стоянки неподалік складів, однак ступінь їх пошкоджень невідомий.

Тим часом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону заявив, що російські загарбники мають пʼять військових аеродромів на території окупованого Криму, два з них уже фактично залишилися без літаків. У ВМС вважають, що росіяни могли перебазувати військову авіацію на материк.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що у ніч на 3 серпня українські Сили оборони завдали удару по аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області росії. Були влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби.