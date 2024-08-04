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Наслідки влучань у Луганську, фото: Артем Лисогор
У Луганську пролунали вибухи в районі машинобудівного заводу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197976-u-lugansku-prolunaly-vybuhy-v-rayoni-mashynobudivnogo-zavodu-foto.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 4 серпня, пролунала низка вибухів.
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Окупанти заявили, що ЗСУ нібито запустили по місту «12 ракет західного виробництва».
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі повідомив, що сталися влучання по машинобудівному заводу, де окупанти зберігають військову техніку.
Горить на заводі 100: у Луганську військові рф стурбовані поганою роботою «пе-ве-о», — зазначив він. — Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів.
Він зазначив, що успіху цієї атаки сприяла недостатня ефективність російської ППО, «яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів».
Коли доходить до справи, то у Луганську постійно щось трапляється. От зараз знову палає на майданчиках машинобудівного заводу. Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали, — зазначив він.