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Ракурс
Наслідки влучань у Луганську, фото: Артем Лисогор

У Луганську пролунали вибухи в районі машинобудівного заводу (ФОТО)

4 сер 2024, 19:58
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У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 4 серпня, пролунала низка вибухів.


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Окупанти заявили, що ЗСУ нібито запустили по місту «12 ракет західного виробництва».

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі повідомив, що сталися влучання по машинобудівному заводу, де окупанти зберігають військову техніку.

Горить на заводі 100: у Луганську військові рф стурбовані поганою роботою «пе-ве-о», — зазначив він. — Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів.

Він зазначив, що успіху цієї атаки сприяла недостатня ефективність російської ППО, «яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів».

Коли доходить до справи, то у Луганську постійно щось трапляється. От зараз знову палає на майданчиках машинобудівного заводу. Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували і зберігали, — зазначив він.

Наслідки влучань у Луганську, фото: Артем Лисогор

Джерело: Ракурс


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