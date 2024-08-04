Наслідки влучань у Луганську, фото: Артем Лисогор

https://racurs.ua/ua/n197976-u-lugansku-prolunaly-vybuhy-v-rayoni-mashynobudivnogo-zavodu-foto.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 4 серпня, пролунала низка вибухів.

.

Окупанти заявили, що ЗСУ нібито запустили по місту «12 ракет західного виробництва».

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор у своєму Telegram-каналі повідомив, що сталися влучання по машинобудівному заводу, де окупанти зберігають військову техніку.

Горить на заводі 100: у Луганську військові рф стурбовані поганою роботою «пе-ве-о», — зазначив він. — Сьогодні по обіді, як повідомляють окупаційні ЗМІ, в цьому місті пролунало 12 вибухів.

Він зазначив, що успіху цієї атаки сприяла недостатня ефективність російської ППО, «яка збиває все тільки для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів».