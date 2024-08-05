Литва різко відреагувала на прохання зняти санкції з росії. Фото:

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Литва відреагувала на прохання російських опозиціонерів зняти санкції з російської федерації.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що опозиціонери з рф спочатку говорять про невинуватість пересічних росіян, але потім «пересічні росіяни вбивають пересічних українців». Про це дипломат написав у соціальній мережі Х.

Я бачу звичайних російських матерів, які прощаються зі своїми звичайними російськими синами і бажають їм удачі в їхніх звичайних російських воєнних злочинах. Я бачу, як звичайні росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх звичайних російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на картонному муляжі танка. Я бачу звичайних росіян, які збираються разом, щоб утворити величезну літеру Z на міській площі, — йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що нинішня росія «хвора», а її зцілення буде довгим і виснажливим процесом. При цьому «зцілення» може початися тільки тому, коли країна-агресор, а не лише російський диктатор володимир путін, зазнають поразки.

Ландсбергіс відзначив, що західні санкції допомагають сповільнювати російську військову машину.

Нагадаємо, напередодні звільнений з ув’язнення російський опозиційний політик Володимир Кара-Мурза запропонував Заходу послабити санкції проти російської федерації, щоб від них «не страждали звичайні росіяни».