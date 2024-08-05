Мітинг під ТЦК у Ковелі. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n197993-policiya-vidkryla-kryminalni-provadjennya-cherez-mityng-pid-tck-u-koveli.html

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Мітинг перед будівлею ТЦК у місті Ковель Волинської області розслідують правоохоронці.

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За фактом інциденту відкрито два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального Кодексу України. Про це 5 серпня повідомило Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Зазначається, що поліцейські продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події.

В управлінні поінформували, що вчора отримали повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою військкомів. На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, 3 серпня у Волинській області в місті Ковель відбувся мітинг біля місцевого відділення ТЦК. Протест спровокувало затримання на одному з блок-постів та доставлення до Територіального центру комплектування кількох чоловіків. Під тиском цивільних військкоми були змушені відпустити затриманих.