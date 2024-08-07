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Ракурс
У Курській області запровадили надзвичайну ситуацію

У Курській області рф запровадили режим надзвичайної ситуації

7 сер 2024, 22:26
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У прикордонній з Україною Курській області рф запровадили режим надзвичайної ситуації.


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Про це сьогодні, 7 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив тимчасовий виконувач обов’язків губернатора області Олексій Смирнов.

У Курській області зберігається складна оперативна обстановка в прикордонних районах, — заявив він. — Для ліквідації наслідків заходу на територію регіону ворожих сил ухвалив рішення про введення з 7 серпня надзвичайної ситуації на території Курської області.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, українські війська зайшли на територію рф у Курській області. Російські інформаційні ресурси стверджують, що ЗСУ вже контролюють низку прикордонних населених пунктів та газовимірювальну станцію «Суджа», яка важливим обʼєктом для транспортування російського газу до Європи.

Джерело: Ракурс


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