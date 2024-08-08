Гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» закрили, ним українці поверталися з окупації

https://racurs.ua/ua/n198101-gumanitarnyy-korydor-kolotylivka-pokrovka-zakryly-nym-ukrayinci-povertalysya-z-okupaciyi.html

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Через російські обстріли на Сумщині закрили гуманітарний коридор «Колотилівка — Покровка» щонайменше на 10 днів. Ним люди поверталися з окупації на підконтрольні Україні території.

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Водночас працює коридор «Мокрани — Доманове» через білорусько-український кордон на Волині. По допомогу з виїздом з окупації можна звернутися до Мінреінтеграції за номером 1548.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вранці 6 серпня росіяни почали повідомляти про бої в Курській області рф (межує з Сумщиною) та нібито великий наступ ЗСУ. З того дня росія щільно обстрілює Сумську область ракетами та авіабомбами.

Україна офіційно не підтверджує та не спростовує свою причетність до наступу. Спочатку Міноборони рф запевняло, що противника витиснули, але згодом видалило згадку про це. Російські медіа пишуть, що військові рф втратили контроль над газовимірювальною станцією «Суджа», через яку росія постачає свій газ до Європи. Також вони кажуть про втрату контролю над понад 10 населеними пунктами, серед яких і районний центр — місто Суджа.