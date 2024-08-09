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Ракурс
Знищена автоколона армії рф у Курській області. Фото:

HIMARS знищили автоколону армії рф у Курській області — ЗМІ (ВІДЕО)

9 сер 2024, 08:20
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Російська армія зазнала нових серйозних втрат на території Курської області.


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Так, поблизу села Жовтневе Рильського району на марші ракетним ударом була знищена автомобільна колона військ Збройних сил російської федерації. Відео поширили російські пабліки, інформують у Telegram журналісти Андрій Цаплієнко та Юрій Бутусов.

На опублікованих кадрах можна побачити, як траса повністю перекрита палаючими автомобілями. Також чути як детонують боєприпаси.

HIMARS знищили автоколону армії рф у Курській області. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня ЗСУ увійшли на територію росії в районі міста Суджа Курської області. До вечора 7 серпня вони просунулися вглиб території, обходячи Суджу з двох напрямків — північно-східного і південно-східного. Сили оборони захопили прикордонний пропускний пункт і газовимірювальну станцію та взяли у полон близько сотні росіян.

Джерело: Ракурс


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