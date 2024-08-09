Вибухи гриміли в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер»

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Ракурс

Окупований Крим знову перебував під атакою безпілотників.

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Вночі 9 серпня на території окупованого півострова пролунала серія вибухів. Гучно було в різних районах Севастополя, Чорноморському та Сімферополі. Росіяни відзвітували про «знищення» 13 дронів над Кримом. Про це заявили в прес-службі Міноборони рф.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують про нібито знищення в Чорному морі семи українських морських БпЛА, які прямували у напрямку півострова.

Про потужний вибух у Чорноморському поінформував Telegram-канал «Кримський вітер». Його почули о 2.00, а місцеві жителі кажуть про дуже потужний вибух, бо ледь вікна не повилітали.

Згодом ще один вибух було чути в районі селища Джолман під Сімферополем. Крім того, неспокійно для окупантів було в різних районах Севастополя.

Місцеві мешканці також поінформували про постріли зі стрілецької зброї та роботу російської ППО в районі аеродрому «Бельбек».

Нагадаємо, вночі 9 серпня безпілотниками був атакований воєнний аеродром у Липецькій області рф. На летовищі, ймовірно, був уражений склад боєприпасів. Вибухи гриміли настільки потужні, що місцева влада оголосила про евакуацію чотирьох сіл — Копцевих хуторів, Федорівки, Яковлівки й Тинківки, що розташовані поблизу аеродрому. Попередньо, від атаки постраждали шестеро осіб, їх госпіталізували.