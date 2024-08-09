Кабмін доручив забезпечити встановлення в Україні сонячних енергоустановок

Україну планують забезпечити генеруючими установками, призначеними для виробництва електроенергії з енергії сонячного випромінювання, фото: УНН

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Кабмін доручив забезпечити встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання до 31 грудня 2025 року.

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Відповідні зміни внесено зміни до розпорядження уряду від 7 червня 2024 року № 510 «Деякі заходи щодо стабілізації роботи обʼєднаної енергетичної системи України».

Про це сьогодні, 9 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Доручено міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити у період до 31.12.2025 встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, та установок зберігання електричної енергії для покриття споживання в громадських та адміністративних будівлях, закладах охорони здоровʼя та закладах освіти, закладах та установах системи соціального захисту населення тощо, — повідомив Мельничук.

Зазначається, що фінансування цих заходів має здійснюватися за рахунок: